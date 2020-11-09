Тромбоз, поражение печени и легких: как алкоголь влияет на организм при коронавирусе

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Употребление алкоголя не только негативно сказывается на общем здоровье человека, но может также усугубить течение коронавируса и повысить риск заражения. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач Андрей Кондрахин.

Самое очевидное влияние алкоголя — общее снижение иммунитета, что ухудшает способности организма противостоять опасному вирусу.

— Основная нагрузка по выведению алкоголя ложится на печень, которая выполняет не только функции детоксикации, но и является иммунным органом, — говорит эксперт. — Кровь становится более густой, насыщенной токсическими отходами, что также затрудняет работу систем организма. Страдает и белковый обмен: иммуноглобулины не могут вырабатываться в достаточном количестве. То есть сказать, что алкоголь является именно триггером для развития ковида, нельзя. Но злоупотребление спиртным вводит человека в группу риска по всем инфекционным заболеваниям. Особенно у хронических алкоголиков организм работает в постоянной нагрузке, и любой дополнительный удар, такой как инфекционное заболевание, может вывести из строя всю систему.

Алкоголь опасен именно для пациентов с коронавирусом еще и по другой причине: как мы помним, спиртное сгущает кровь, что при длительном злоупотреблении и так ведет к тромбозам, но и одно из проявлений ковида — образование тромбов в легких.

— Получается, что риск тромбообразования при сочетании коронавируса и злоупотребления алкоголем может увеличиться в разы, — подчеркивает врач. — Общее течение болезни также может стать более тяжелым, поскольку кровь изначально имеет другие свойства, она менее текучая. Кроме того, алкоголь нарушает восстановительные функции организма. Мы знаем, что коронавирус повреждает легкие, их необходимо восстанавливать. Но у людей, злоупотребляющих спиртным, а также алкоголиков, любые повреждения, в том числе и внутренних органов, будут «зарастать» дольше — организму просто не хватает питательных веществ.

А вот небольшие дозы алкоголя вроде рюмки водки никакого вреда не нанесут. Правда, они не принесут и пользы, если вдруг вы решите лечиться «дедовским способом» — наподобие водки с перцем.

— Для нормального человека небольшие дозы спиртного не несут вреда, поскольку организм понимает, как бороться с такими объемами, быстро очищается. Совсем другое дело, когда у вас поднялась температура, вы выпили пару таблеток парацетамола и решили долечиться спиртным. Такое сочетание может оказаться фатальным, поскольку алкоголь нарушает взаимодействие препарата с печенью, что ведет к разрушению клеток органа, — предупреждает специалист. — Получается, есть реальная возможность погибнуть от двух таблеток, потому что в таком сочетании мы убьем печень быстрее, чем до нее доберется ковид.

Медик заключил, что в такое непростое время налегать на спиртное в любом случае не стоит. Мы не знаем, когда возникнет потребность в лечении, а алкоголь довольно плохо взаимодействует со многими медицинскими препаратами. В частности, с антибиотиками. Он ослабляет их действие, провоцирует развитие аллергии на фоне приема, может вызывать ряд других нежелательных симптомов.

Минздрав предупреждает: чрезмерное потребление алкоголя вредит здоровью.

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