«Нет альтернативы»: почему треть тестов на коронавирус дают ошибки
Тесты ПЦР на коронавирус действительно могут давать ложноотрицательный результат, но пока им нет достойной альтернативы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач Андрей Кондрахин.
Ранее в Минздраве сообщили, что 30–40 процентов ПЦР-тестов на коронавирус могут дать ложноотрицательный результат. В ведомстве связывают это не с качеством тестов, а с рядом других факторов.
— Сейчас мы берем анализы у всех, массово. Есть люди, которые приходят сдавать анализы в развернутом виде болезни, когда вирус уже ушел вниз и не выявляется в носу. А поскольку ПЦР сдается с помощью мазков, мы получаем вот такие результаты. То есть человек неделю живет спокойно, не испытывает никаких симптомов и беспокойств, потом заболевает, температурит, но вирус уже пошел дальше — мазки его не обнаруживают, — объясняет Кондрахин.
По его словам, для того чтобы выяснить точно, болен ли пациент коронавирусом, необходим целый диагностический комплекс: анализы крови, КТ, опрос человека:
— Когда я лечу больных сейчас, то ориентируюсь не на мазки, а именно на кровь, потому что среди тех, кто уже прошел через мои руки, не было практически ни одного человека с положительным ПЦР, в то время как сам коронавирус был. Дело в том, что пока именно этот тест используется Росздравнадзором для проведения контроля за эпидемиологической обстановкой, и других вариантов у нас на данный момент нет. Метод станет более функциональным, когда мы наберем большую статистику по коронавирусу, выясним, в какие дни болезни лучше брать анализы, получим точные данные и достоверные цифры. Необходимо понимать, что ковиду на территории нашей страны нет еще и года, мы быстро создали этот метод анализа. Он еще необкатанный, но уже хорошо, что у нас есть хотя бы он.
Точность теста ПЦР зависит еще от ряда факторов. На нее, по словам медика, могут влиять: дата обращения пациента; оборудование, на котором производилось тестирование; материалы; срок передачи образцов в лабораторию и многое другое.
— Анализ, который всегда выявляет коронавирус, — кровь. Но, к сожалению, стопроцентной заменой ПЦР он стать не сможет, поскольку кровь показывает только антитела, которые появляются в организме не сразу, а только спустя определенное время после начала болезни. Грубо говоря, это метод диагностики не ковида, а уже переболевшего человека. К тому же коронавирусов довольно много, и у пациента действительно могут появиться антитела, только вот не к тому коронавирусу, — заметил врач.
Несмотря на то, что метод ПЦР является далеко не совершенным, аналогов ему, к сожалению, на данный момент нет, заключил Кондрахин.
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