«Нет альтернативы»: почему треть тестов на коронавирус дают ошибки

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Тесты ПЦР на коронавирус действительно могут давать ложноотрицательный результат, но пока им нет достойной альтернативы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач Андрей Кондрахин.

Ранее в Минздраве сообщили, что 30–40 процентов ПЦР-тестов на коронавирус могут дать ложноотрицательный результат. В ведомстве связывают это не с качеством тестов, а с рядом других факторов.

— Сейчас мы берем анализы у всех, массово. Есть люди, которые приходят сдавать анализы в развернутом виде болезни, когда вирус уже ушел вниз и не выявляется в носу. А поскольку ПЦР сдается с помощью мазков, мы получаем вот такие результаты. То есть человек неделю живет спокойно, не испытывает никаких симптомов и беспокойств, потом заболевает, температурит, но вирус уже пошел дальше — мазки его не обнаруживают, — объясняет Кондрахин.

По его словам, для того чтобы выяснить точно, болен ли пациент коронавирусом, необходим целый диагностический комплекс: анализы крови, КТ, опрос человека:

— Когда я лечу больных сейчас, то ориентируюсь не на мазки, а именно на кровь, потому что среди тех, кто уже прошел через мои руки, не было практически ни одного человека с положительным ПЦР, в то время как сам коронавирус был. Дело в том, что пока именно этот тест используется Росздравнадзором для проведения контроля за эпидемиологической обстановкой, и других вариантов у нас на данный момент нет. Метод станет более функциональным, когда мы наберем большую статистику по коронавирусу, выясним, в какие дни болезни лучше брать анализы, получим точные данные и достоверные цифры. Необходимо понимать, что ковиду на территории нашей страны нет еще и года, мы быстро создали этот метод анализа. Он еще необкатанный, но уже хорошо, что у нас есть хотя бы он.

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Точность теста ПЦР зависит еще от ряда факторов. На нее, по словам медика, могут влиять: дата обращения пациента; оборудование, на котором производилось тестирование; материалы; срок передачи образцов в лабораторию и многое другое.

— Анализ, который всегда выявляет коронавирус, — кровь. Но, к сожалению, стопроцентной заменой ПЦР он стать не сможет, поскольку кровь показывает только антитела, которые появляются в организме не сразу, а только спустя определенное время после начала болезни. Грубо говоря, это метод диагностики не ковида, а уже переболевшего человека. К тому же коронавирусов довольно много, и у пациента действительно могут появиться антитела, только вот не к тому коронавирусу, — заметил врач.

Несмотря на то, что метод ПЦР является далеко не совершенным, аналогов ему, к сожалению, на данный момент нет, заключил Кондрахин.

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