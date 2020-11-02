Политолог объяснил, почему введение жесткого карантина в мире невозможно

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Ни одна страна не выдержит повторного локдауна из-за коронавируса, в перспективе возможен только периодический ввод ограничительных мер, но точно не в масштабе весны этого года. Такое мнение высказал политолог Сергей Марков.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его соперник Джо Байден намерен ввести в США режим самоизоляции, который продлится несколько лет. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

— Понятно, что здесь Трамп обращается к своим избирателям в рамках предвыборной кампании. Разумеется, многолетний карантин Байден вводить не собирается, но в этом вопросе он занимает более жесткую позицию, чем действующий президент. Избиратели Трампа не любят самоизоляцию, среди них много ковид-диссидентов, тех, кто не верит рекомендациям ВОЗ, считая многих ученых проплаченными шарлатанами, — замечает политолог.

Что бы ни говорил Трамп, но, по мнению Маркова, ни одна страна, включая США, больше не станет вводить такой же жесткий карантин, как весной. Экономики государств этого просто не выдержат.

— Любопытный парадокс: очевидно, что сегодня пандемия более серьезная, чем полгода назад, однако реакция властей в разы менее жесткая. На самом деле парадокс этот кажущийся. Многие не понимают бюрократической логики мировых правительств, но она проста: весенние ограничения стали реакцией не только на эпидемию, но и на неизвестность. Никто не знал примерной смертности от коронавируса, его контагиозности, последствий перенесенной болезни. Теперь же государства успели развернуть новые койки, мобилизовать врачей, выработать схемы лечения, — отмечает он.

Кроме того, правительства стран поняли, что массовый локдаун крайне болезнен для экономики: многие бизнесы, кафе, рестораны закрылись, туризм и авиация просто не выдержат повторного карантина. От постоянных запретов устали и люди.

— В мире уже начались массовые волнения против самоизоляции. В Берлине прошла огромная демонстрация, а вчера ночью в немецких городах толпы молодежи нападали на полицию. И это только начало бунтов против карантина, в частности, в США народ очень любит протестовать, и власти вынуждены это учитывать. Бунты ведь могут принимать и более жесткий характер. Так что, на мой взгляд, определенные ограничения вводиться будут, но непостоянно. В Турции, к примеру, пошли по пути закрытия на временный карантин по выходным, — говорит эксперт.

Марков заключил, что критика Трампа в адрес Байдена не более чем популизм, не несущий под собой никаких реальных оснований. Мир не переживет второго массового карантина, однако временных ограничительных мер в ответ на рост заболеваемости избежать не удастся.

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