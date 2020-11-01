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Магазины Нью-Йорка начали заколачивать витрины перед президентскими выборами
Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Магазины Нью-Йорка начали заколачивать витрины перед президентскими выборами

Виктория Родимкина

В мире

Владельцы магазинов в Нью-Йорке начали готовиться к возможным протестам в США после президентских выборов. Об этом сообщает РИА Новости в воскресенье, 1 ноября.

Уточняется, что защищать витрины начали магазины, находящиеся на престижных Пятой и Седьмой авеню. Стекла магазинов закрыли фанерными щитами. Помимо этого, меры предосторожности приняли у 58-этажного небоскреба «Трамп-тауэр». Вокруг здания выставили ограждения, а вход охраняет полиция.

Напомним, выборы главы американского государства назначены на 3 ноября. В президентской гонке будет участвовать нынешний президент США Дональд Трамп. Его соперниками станут кандидат от Демократической партии и бывший вице-президент США Джо Байден, а также ряд других кандидатов.

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