Трамп заявил, что Байден хочет ввести локдаун в США на несколько лет

Фото: facebook.com/WhiteHouse

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил своего соперника на предстоящих президентских выборах демократа Джозефа Байдена в желании ввести в стране локдаун из-за пандемии коронавируса, который может продлиться несколько лет. Об этом действующий глава государства написал в своем Twitter-аккаунте в воскресенье, 1 ноября.

Американский лидер сообщил, что этого в стране не произойдет.

— Байден хочет ввести локдаун в нашей стране, возможно, на несколько лет. Сумасшествие! Не будет никаких локдаунов, — отметил Трамп.

Biden wants to LOCKDOWN our Country, maybe for years. Crazy! There will be NO LOCKDOWNS. The great American Comeback is underway!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2020

Напомним, выборы главы американского государства назначены на 3 ноября. В президентской гонке будет участвовать нынешний президент США Дональд Трамп. Его соперником станет кандидат от Демократической партии и бывший вице-президент США Джо Байден, а также ряд других кандидатов.

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