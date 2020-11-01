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Более 81 тысячи зараженных COVID-19 выявили за сутки в США
Фото: twitter.com/XHNews

Более 81 тысячи зараженных COVID-19 выявили за сутки в США

Виктория Родимкина

В мире

В Соединенных Штатах за сутки выявили более 81 тысячи случаев нового типа коронавируса за сутки. Об этом сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса в воскресенье, 1 ноября.

Уточняется, что американские врачи за минувшие сутки выявили 81 277 новых случаев COVID-19. Накануне сообщалось о 99,3 тысячи новых случаев инфекции, что стало новым антирекордом в США за время пандемии.

Всего в Америке зафиксировано 9 127 108 случаев инфицирования. Скончались более 230 тысяч человек, выздоровели — более 3,6 миллиона.

Всего в мире коронавирусом заразились свыше 46 миллионов человек, более 1 миллиона пациентов умерло от инфекции. Выздоровело более 30 миллионов зараженных пациентов.

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