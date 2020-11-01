Более 10 россиян умерли от COVID-19 в Турции с начала августа

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В Турции от коронавируса скончались по меньшей мере 11 граждан РФ. Об этом пресс-атташе посольства России в Анкаре сообщил в воскресенье, 1 ноября.

— В Турции к настоящему времени из-за коронавируса умерли (из-за COVID-19 — прим. «ВМ») 11 россиян, — приводит Интерфакс его слова.

Также посол РФ в Турции Алексей Ерхов опроверг слухи о том, что российские туристы стали причиной обострения эпидситуации в республике. По словам дипломата, турецкие власти не делали официальных заявлений об этом, в то время как остальные сообщения выпускаются СМИ и остаются только на их совести.

Помимо этого, Ерхов призвал российских путешественников приобретать страховой полис и с уважением относиться к местным законам, в том числе к тем, которые определяют поведение на фоне пандемии.

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