Налог на проживание в отелях ввели в Турции

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Налог на проживание в отелях должны ввести в Турции с 1 ноября. Но на фоне глубокого кризиса, который переживает туризм из-за пандемии коронавируса, в туристической отрасли страны надеются, что его введение перенесут.

Налог должны были начать взимать с 1 апреля 2020 года в размере 1 процента, с 1 января 2021 года он должен был подняться до 2 процентов. Но в марте президент Турции Тайип Эрдоган сообщил об отсрочке введения налога до ноября в качестве одной из мер поддержки турбизнеса.

— Срок введения налога уже подошел, но ясности пока нет. В парламенте подняли вопрос о новой отсрочке его введения, и мы полагаем, что такое решение будет принято. У государства нет шансов получить деньги ни от туроператоров, ни от турагентств, ни от отельеров, ни от самих туристов из-за кризиса в отрасли, — прокомментировал ситуацию представитель Ассоциации туроператоров Турции (TURSAB).

Глава федерации отельеров Турции Осман Айык заявил, что отдых в Турции немного подорожает, если туристы будут обязаны платить налог на проживание в гостиницах. Он отметил, что турецкие отельеры много раз возмущались по поводу его введения, но к ним никто не прислушался.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что данный налог в отелях будут платить только самостоятельные туристы, которые забронируют проживание в отеле. Для организованных туристов его включат в стоимость тура.

Генеральный директор сети туристических агентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян отметил, что налог будет почти незаметным для путешественников, потому что подорожание всего на 1 процент не будет играть какой-либо роли в условиях, когда у россиян практически нет выбора среди заграничных направлений, передает РИА Новости.

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