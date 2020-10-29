Стало известно, где москвичи планируют провести Новый год

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Порядка 70 процентов жителей столицы проведут Новый год в Москве или области, отказавшись от дальних путешествий. Об этом сообщил доцент кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ имени Г. В. Плеханова Роман Гареев.

Он отметил, что российские туристы проявляют активность к региону, где они проживают. Специалист также уточнил, что около 50–70 процентов москвичей, которые обычно уезжают из города, планируют остаться на праздники в столице.

— В зависимости от региона, в этом году этот процент может варьироваться от 50 до 70. Наибольшую активность путешествий покажут города Центрального федерального округа, наименьшую — Дальний Восток, Северный Кавказ и Поволжье, — цитирует эксперта РИА Новости.

По его словам, россияне во время новогодних праздников будут гулять, посещать городские парки, катки, а также ходить в гости.

— В тех регионах, где будет наиболее нестабильная ситуация с коронавирусом, можно ожидать меньшей активности местных жителей к посещению общественных мест, но с учетом того, что Новый год — семейный праздник, вряд ли многие наши сограждане захотят провести его в одиночестве, — рассказал Гареев.

Однако часть людей все-таки хочет уехать из региона. На многих курортах страны были распроданы места на этот период.

— Российские туристы планируют и хотят отдыхать в новогодние праздники. Однако, по мнению экспертов, турпоток по сравнению с прошлым годом на праздники будет на 10–15 процентов ниже, — отметил эксперт.

Около 75 процентов поисковых запросов по билетам на самолет приходится на полеты по РФ, 25 процентов — за рубеж. В топ-10 попали Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Симферополь, Минеральные Воды, Новосибирск, Краснодар, Екатеринбург, Казань и Красноярск.

Ранее аналитики выяснили, где россияне планируют встретить Новый год. Специалисты отметили, что средняя цена билета на новогодние праздники снизилась. В путешествие по России на самолете можно отправиться в среднем за 5,9 тысячи рублей. В аналогичный период 2019 года это стоило бы 7,7 тысячи рублей.

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