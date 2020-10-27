Россиян ожидает последний праздничный выходной в 2020 году

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Последним нерабочим праздником в 2020 году в России станет 4 ноября — в стране отмечают День народного единства.

По Трудовому кодексу 4 ноября — нерабочий день. В этом году он выпадает на среду. А это значит, что во вторник, 3 ноября, продолжительность рабочего дня будет сокращена на один час.

День народного единства отмечается в России с 2005 года. Праздник утвержден в честь взятия штурмом воинами народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского Китай-города. Таким образом Москва была освобождена от польских интервентов. В разных городах России 4 ноября организуют митинги, концерты, благотворительные акции и спортивные мероприятия.

Как ранее писала «Вечерняя Москва», в 2021 году 31 декабря в России будет выходным днем. В постановлении премьер-министра РФ Михаила Мишустина отмечается, что в новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно.

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