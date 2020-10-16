Власти России сделали 31 декабря 2021 года выходным днем

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В 2021 году 31 декабря в России будет выходным днем, говорится в постановлении премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

— В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно, — указано в сообщении на сайте кабинета министров.

В пресс-службе кабмина уточнили, что в течение следующего года у россиян будет семь праздничных периодов. В первую очередь граждане отдохнут десять дней с 1 по 10 января, затем — три дня с 21 по 23 февраля, после чего также три дня отдохнут с 6 по 8 марта. С 12 по 14 июня вся страна вновь отвлечется от работы. Наконец, законно отдохнуть можно будет с 4 по 7 ноября.

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