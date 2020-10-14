Россияне назвали оптимальную продолжительность новогодних каникул

кадр из фильма «Елки»

Почти треть, 31 процент, россиян, принявших участие в опросе сервиса Superjob, полагают, что идеальная длительность выходных в Новый год — десять дней.

При этом 18 процентов респондентов утверждают, что им хватило бы для отдыха одного-трех дней, 14 процентов — четырех-шести дней. Девять процентов считают идеальными каникулы длительностью в неделю.

По шесть процентов опрошенных хотели бы отдыхать две недели либо не отдыхать в Новый год совсем.

По три процента называли показатели в восемь-девять либо 11-13 дней.

Десять процентов участников исследования заявили, что им безразлична продолжительность новогодних каникул, сообщает RT.

Ранее россияне оценили идею сделать 31 декабря выходным днем.

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