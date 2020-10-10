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Перенос пуска «Прогресса» оставит экипаж МКС без новогодних подарков
Фото: pixabay.com

Перенос пуска «Прогресса» оставит экипаж МКС без новогодних подарков

Татьяна Плотникова

Общество

В связи с корректировкой графика запусков космонавты, находящиеся на Международной космической станции, не получат к Новому году подарки с Земли.

В Роскосмосе пояснили, что запланированный ранее на 11 декабря пуск космического корабля «Прогресс МС-16» состоится в 2021 году, более точную дату назовут позднее.

Помимо этого запуск метеорологического спутника «Арктика-М», изначально назначенный на 24 декабря, смещен на более позднюю дату.

Оба старта должны были пройти на космодроме Байконур, который Россия арендует у Казахстана, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что экипаж, состоящий полностью из россиян, может полететь на МКС весной 2021 года.

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