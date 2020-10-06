Российские космонавты пообщаются с жителями Центральной Америки в рамках телемоста

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Телемост со странами Центральной Америки состоится в среду, 7 октября, на ВДНХ в рамках Всемирной недели космоса. Российские космические эксперты пообщаются с любителями космоса из Гватемалы, Никарагуа, Коста-Рики, Панамы, Гондураса, Республики Эль-Сальвадор, Доминиканской республики И Парагвая.

Они выйдут на связь из центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. Космонавты расскажут подробнее о своей профессии и ответят на вопросы.

— В рамках телемоста мы с удовольствием поговорим с аудиторией Латинской Америки о профессии космонавта, поделимся интересными историями из экспедиций и, надеюсь, увлечем космосом множество людей, — отметил президент центра «Космонавтика и авиация», летчик-космонавт РФ, Герой России Федор Юрчихин.

Известно, что в телемосте помимо Юрчихина примут участие президент фонда К.Э. Циолковского Сергей Самбуров, директор центра научно-технического и инновационного сотрудничества с ибероамериканскими странами Юго-Западного государственного университета Николай Фролов, а также генеральный директор Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки Татьяна Машкова. Кроме того, к беседе присоединятся действующие космонавты Роскосмоса Олег Артемьев и Михаил Корниенко. В свою очередь из Гватемалы на связь выйдет кандидат в отряд космонавтов Винисио Монтойя.

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