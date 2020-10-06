Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Российские космонавты пообщаются с жителями Центральной Америки в рамках телемоста
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Российские космонавты пообщаются с жителями Центральной Америки в рамках телемоста

Евгения Звощик

Общество

Телемост со странами Центральной Америки состоится в среду, 7 октября, на ВДНХ в рамках Всемирной недели космоса. Российские космические эксперты пообщаются с любителями космоса из Гватемалы, Никарагуа, Коста-Рики, Панамы, Гондураса, Республики Эль-Сальвадор, Доминиканской республики И Парагвая.

Они выйдут на связь из центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. Космонавты расскажут подробнее о своей профессии и ответят на вопросы.

— В рамках телемоста мы с удовольствием поговорим с аудиторией Латинской Америки о профессии космонавта, поделимся интересными историями из экспедиций и, надеюсь, увлечем космосом множество людей, — отметил президент центра «Космонавтика и авиация», летчик-космонавт РФ, Герой России Федор Юрчихин.

Известно, что в телемосте помимо Юрчихина примут участие президент фонда К.Э. Циолковского Сергей Самбуров, директор центра научно-технического и инновационного сотрудничества с ибероамериканскими странами Юго-Западного государственного университета Николай Фролов, а также генеральный директор Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки Татьяна Машкова. Кроме того, к беседе присоединятся действующие космонавты Роскосмоса Олег Артемьев и Михаил Корниенко. В свою очередь из Гватемалы на связь выйдет кандидат в отряд космонавтов Винисио Монтойя.

Читайте также: Полностью российский экипаж может полететь на МКС весной 2021 года

ВДНХроссийский космонавтцентр «Космонавтика и авиация»
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

«Мистрали», унесенные ветром

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как это важно — найти своего человека

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Есть ли будущее у дирижаблей

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как сделать каждому прививку от сомнений

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Кто ж его положит, он же памятник!

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему Москва — не Париж, а гораздо лучше

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Подать заявку на субсидии успеют все

Все мнения
О проекте