Россияне оценили идею сделать 31 декабря выходным днем

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Почти каждый второй россиянин (48 процентов) поддерживает идею сделать 31 декабря выходным днем. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, которые приводит Интерфакс.

Ранее с этой инициативой выступили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

Сторонники этого предложения объясняют свою позицию тем, что дополнительный выходной позволит спокойнее готовиться к новогодним праздникам.

Тем не менее 14 процентов опрошенных граждан выступают против данной идеи. Респонденты считают, что праздников хватает и без этого, в то время как новогоднее торжество для многих — это просто повод для злоупотребления спиртным.

По информации социологов, 36 процентам участников опроса все равно, будет ли 31 декабря 2021 года выходным днем или нет.

Согласно сведениям ВЦИОМ, 27 процентов граждан РФ обычно трудятся в канун Нового года, 14 процентов — отдыхают.

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