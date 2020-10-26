Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Россияне стали чаще покупать костюм коронавируса на Хеллоуин
Фото: kudago.com

Россияне стали чаще покупать костюм коронавируса на Хеллоуин

Ростислав Зубков

Товары

Пандемия коронавируса не помешала россиянам проявить к Хеллоуину больший интерес в 2020 году, если сравнивать с прошлым годом. Об этом пресс-служба «Авито» сообщила в понедельник, 26 октября.

По информации сервиса, в октябре этого года спрос на товары для данного праздника вырос на 18 процентов, причем граждане скупают не только традиционные костюмы пиратов и ведьм, но и более ироничные предметы гардероба.

— В этом году особенно популярен костюм коронавируса, — сказали в пресс-службе, уточнив, что двухметровая ростовая кукла в виде COVID-19 будет стоить около 20 тысяч рублей.

Помимо этого, можно найти за 2,5 тысячи рублей надувной костюм зеленого микроба, похожего на коронавирус.

В сервисе уточнили, что спрос на женские костюмы увеличился на 14 процентов в годовом выражении, на мужские — на 23 процента. Средняя стоимость формы для мужчин и женщин достигает двух и одной тысячи рублей соответственно. При этом пользователи на 45 процентов чаще, чем в прошлом году, стали искать костюмы для девочек и на 11 процентов чаще для мальчиков. В среднем цена одного детского костюма находится в пределах 700 рублей.

СПРАВКА «ВМ»

Хеллоуин празднуют по всему миру ежегодно 31 октября, в канун Дня Всех Святых. Традиционно этот день считают единственным в году, когда души усопших могут вернуться на землю. С особым размахом этот праздник принято отмечать в Америке и Канаде, однако в последнее время им увлекаются жители Европы и России. Один из ключевых аспектов празднования — костюмированные вечеринки, участники которых переодеваются в нечисть.

Читайте также: Аналитики выяснили, где россияне планируют встретить Новый год

карнавальный костюмкоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Не надо завидовать президенту

Артем Чубар
Артем Чубар

Самая главная женщина в жизни

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Почему Папа Римский вступился за геев

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Дорогая, подай мне устриц и бразильского ореху!

Екатерина Головина
Екатерина Головина

От «деревянного» до виртуального: что станет с рублем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Повезло тому, кого полюбили

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

В Белоруссии стало скучно

Все мнения
О проекте