Россияне стали чаще покупать костюм коронавируса на Хеллоуин

Фото: kudago.com

Пандемия коронавируса не помешала россиянам проявить к Хеллоуину больший интерес в 2020 году, если сравнивать с прошлым годом. Об этом пресс-служба «Авито» сообщила в понедельник, 26 октября.

По информации сервиса, в октябре этого года спрос на товары для данного праздника вырос на 18 процентов, причем граждане скупают не только традиционные костюмы пиратов и ведьм, но и более ироничные предметы гардероба.

— В этом году особенно популярен костюм коронавируса, — сказали в пресс-службе, уточнив, что двухметровая ростовая кукла в виде COVID-19 будет стоить около 20 тысяч рублей.

Помимо этого, можно найти за 2,5 тысячи рублей надувной костюм зеленого микроба, похожего на коронавирус.

В сервисе уточнили, что спрос на женские костюмы увеличился на 14 процентов в годовом выражении, на мужские — на 23 процента. Средняя стоимость формы для мужчин и женщин достигает двух и одной тысячи рублей соответственно. При этом пользователи на 45 процентов чаще, чем в прошлом году, стали искать костюмы для девочек и на 11 процентов чаще для мальчиков. В среднем цена одного детского костюма находится в пределах 700 рублей.

СПРАВКА «ВМ»

Хеллоуин празднуют по всему миру ежегодно 31 октября, в канун Дня Всех Святых. Традиционно этот день считают единственным в году, когда души усопших могут вернуться на землю. С особым размахом этот праздник принято отмечать в Америке и Канаде, однако в последнее время им увлекаются жители Европы и России. Один из ключевых аспектов празднования — костюмированные вечеринки, участники которых переодеваются в нечисть.

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