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Аналитики рассказали, где россияне планируют встретить Новый год
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Аналитики рассказали, где россияне планируют встретить Новый год

Юлия Ямпольская

Общество

Стали известны города, куда россияне хотят отправиться, чтобы встретить Новый год. Об этом сообщил RT со ссылкой на аналитиков сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Уточняется, что жители страны приобрели много билетов в Сочи, Краснодар, Калининград, Москву и Санкт-Петербург. Также их привлекли Минеральные Воды, Симферополь, Уфа, Ростов-на-Дону и Новосибирск.

Специалисты отметили, что средняя цена билета в новогодние праздники снизилась. В путешествие по России на самолете можно отправиться в среднем за 5,9 тысячи рублей. В аналогичный период 2019 года это стоило бы 7,7 тысячи рублей.

Ранее россияне назвали основные причины опоздания на самолет.

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