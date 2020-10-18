Эксперт рассказал, в чем опасность перевода денег по номеру телефона

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При переводе денег по номеру телефона есть риск ошибиться цифрой, в этом случае вернуть средства обратно будет проблематично. Об этом рассказал генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

При ошибке пользователя придется обращаться в банк или даже в полицию. Если банк, к которому привязан номер обанкротился, то деньги спишутся, но их никто не получит. При этом вернуть средства будет непросто.

— Система переводов между физическими лицами в первую очередь опасна тем, что вы можете просто ошибиться цифрой, и деньги уйдут не на тот номер, а поскольку переводы проходят мгновенно, вернуть их будет затруднительно, — пояснил Петропольский.

Также эксперт не исключил при переводах по телефону и мошеннических действий. Номер телефона без труда можно переоформить с одного лица на другое. Привязанные к нему реквизиты банка также можно будет поменять. При этом мошенник может получить доступ к деньгам на карте пользователя и перевести их на нужный счет. Решение такой ситуации возможно только через возбуждение уголовного дела, передает слова специалиста агентство «Прайм».

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