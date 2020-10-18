Эксперты раскрыли схему мошенничества с платными опросами

В интернете активизировались мошенники, предлагающие пройти опрос за денежное вознаграждение. При этом желающих поучаствовать в таких опросах просят сначала перечислить некоторую сумму денег в качестве комиссионных, предупреждают эксперты.

Специалисты компании «Лаборатория Касперского» подсчитали, что с января по август текущего года в Сети действовали свыше 2,5 тысячи подобных сайтов. Для сравнения: за аналогичный период 2019 года было выявлено 935 таких интернет-ресурсов.

Мошенники обещают солидную оплату за прохождение опроса. Однако для получения денег требуется перевести по указанным реквизитам несколько сотен рублей — комиссионные или закрепительный платеж. После перечисления денег злоумышленники прекращают общение.

Практикуется также схема мошенничества, при которой интернет-пользователю обещают ценный приз или крупную денежную сумму за ответы на вопросы от некой крупной компании. Для убедительности злоумышленники могут сослаться на известную персону, которая якобы рекламирует данного производителя. После опроса предлагается перевести по указанным реквизитам закрепительный платеж, затем под убедительным предлогом — еще один.

Как рассказала ведущий контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Сидорина, за первое полугодие примерно каждый пятый россиянин столкнулся с мошенническими «платными опросами».

Эксперты предупреждают, что при такой схеме есть риск лишиться не только собственных денег, но и раскрыть преступникам данные о своей банковской карте.

При этом риск для злоумышленников невелик, поскольку действующее законодательство расценивает причиненный потерпевшему ущерб в сумме до пяти тысяч рублей как административное правонарушение, пишут «Известия».

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