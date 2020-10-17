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«Здравствуйте, прокуратура»: юрист оценил новую схему банковских мошенников
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

«Здравствуйте, прокуратура»: юрист оценил новую схему банковских мошенников

Рафаэль Залян

Происшествия

В Сбербанке сообщили о новой мошеннической схеме. В учреждении заявили, что теперь злоумышленники звонят клиентам финансового учреждения, представляются сотрудниками прокуратуры и убеждают перевести денежные средства на специальный счет, который естественно принадлежит аферисту. «Вечерняя Москва» решила узнать у юриста, как распознать недоброжелателей и есть ли шансы вернуть деньги, если вы уже стали жертвой развода.

По словам эксперта по информационной безопасности Аркадия Лизина, звонки могут поступать не только из прокуратуры, но и других надзорных ведомств.

— Мошенники могут представиться не только сотрудниками прокуратуры, а судебными приставами, работниками спецслужб или полицейскими. Словом, представителями любых органов, чей звонок может не на шутку напугать. Таким образом мошенники психологически воздействуют на людей и добиваются того, чтобы те предоставили любую нужную им информацию или перевели деньги на нужные им номера. Жертва ведется на подобные манипуляции и делает все по инструкции афериста, — сказал Лизин.

Если звонок из прокуратуры это своего рода новинка, то, например, человек, звонящий якобы из службы безопасности банка и требующий данные карты, CVC или CVV — это уже классика.

— Вы видите, что вам звонят вроде как из Сбера, да и якобы сотрудник говорит, что он из службы безопасности банка и сообщает, что они выявили подозрительную операцию или в системе произошел сбой и нужно сообщить пароли к сервису «Сбербанк-онлайн» и другие данные. Если вы не верите, то они начинают утверждать, что подлинность номера можно проверить на сайте. И внимание: как правило, номер похож на официальный, разница может быть в одной цифре. Если не заметить этого нюанса, то попасться на уловку мошенника проще простого, — сказал Лизин.

Эксперт отметил, что затем «специалист» может даже назвать ваши данные: имя, фамилию, адрес проживания. Но даже такие подробности не должны вызывать доверия к незнакомцу.

— Человек на обратной стороне трубки может рассказывать все, что угодно, уверяя, что все якобы ради сохранности данных. Но это не так. Главное, что нужно сделать после этого звонка — перезвонить в Сбербанк по номеру, который указан на вашей карте или в онлайн-приложении финансового учреждения, и уточнить у менеджера, действительно ли у вас есть проблема или нет.

По словам юриста Андрея Соколова, ни один банк не будет заботливо звонить своим клиентам и сообщать им о трансакциях, предлагать лотереи или рассказывать о том, что у них прошла подозрительная операция.

— Никогда не нужно вестись на такие провокации, — пояснил Соколов, — здесь нужны некий здоровый цинизм и недоверие к подобным звонкам. Перезванивайте в свой банк и всегда уточняйте, правда ли, что у вас заблокированы счета или выполнена попытка взлома.

Собеседник «ВМ» отметил, что это очень важно, поскольку вернуть свои деньги после перевода практически невозможно.

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