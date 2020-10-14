Пенсионеров предупредили о новом виде мошенничества при оплате услуг ЖКХ

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В условиях пандемии коронавируса граждане стали чаще сталкиваться с экономическими трудностями, в том числе при оплате задолженностей по услугам ЖКХ. Этим начали активно пользоваться мошенники, предупреждают эксперты Национального центра финансовой грамотности.

— Когда в дверь начинают стучаться «официальные лица» и предлагать новый способ погашения задолженности со скидкой, но «здесь и сейчас», то многие граждане верят и отдают последнее, — поясняет специалист Игорь Григорьянц в беседе с РИА Новости.

По словам собеседника агентства, расследовать такой тип мошенничества довольно сложно, поскольку немногие обманутые люди обращаются в органы, понимая, что эту проблему придется решать долго. Аферисты при этом воруют небольшие суммы, чтобы их жертвы закрывали глаза на обман и не шли в полицию.

Наиболее часто в руки недоброжелателей попадают пожилые люди, отмечает эксперт Елена Бобкова.

— Мошенники часто предлагают оплатить счет (долги по ЖКУ, — прим. «ВМ») со специальной скидкой для пенсионеров, что делает их предложение привлекательнее, — уточнила она.

Аферисты могут «добраться» и до образованных людей, которые привыкли пользоваться цифровыми сервисами и услугами. Так, при появлении сообщения с якобы задолженностью по оплате услуг ЖКХ, пользователь нажимает на ссылку, но оказывается на фишинговом сайте, где и теряет деньги. Данная схема обмана строится на нежелании гражданина разобраться в вопросе, который ему хотелось бы решить как можно быстрее, заключила Бобкова.

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