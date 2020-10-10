Россиян предупредили о мошенничестве при замене батарей

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Мошенники часто пользуются невнимательностью граждан при заключении договоров на замену батарей. Об их основных уловках рассказали эксперты Национального центра финансовой грамотности в субботу, 10 октября.

В частности, злоумышленники могут вписать в договор дополнительные услуги, среди которых обязательная доплата за детали, сборку, проверку и другие работы. По словам эксперта Елены Бобковой, необходимо внимательно читать договор и все приложения к нему. Если есть какие-то сомнения относительно документа, то можно предложить внести в него изменения.

Перед тем как нанять организацию по замене батарей, следует проверить ее деятельность на сайте ЕГРЮЛ.

— Это сразу позволит не попасться на удочку фальшивых организаций, — пояснила Бобкова.

Она отметила, что устранить последствия работы таких «мастеров» будет дороже, чем изначальное обращение в надежную компанию.

Кроме того, некоторые мошенники могут попросить предоплату и даже демонтировать старые батареи, а потом пропасть. В итоге человек останется без денег и батарей. Иногда в таком случае злоумышленники применяют двухуровневую систему обмана. «Внезапно» позвонят представители другой организации и предложат исправить ситуацию.

Есть и более сложные схемы. Так, мошенники под видом сотрудников управляющей компании проводят якобы плановую проверку в доме.

— После этой проверки батареи могут перестать работать, начать работать хуже или вообще начать протекать. И тогда, как по волшебству, в подъезде появляются объявления о замене батарей, — рассказал эксперт Игорь Григорьянц.

В итоге к жителям приходят злоумышленники снова под видом УК или организации, ремонтирующей жилой дома. Они потребуют оплату замены батарей, заявив, что это не относится к капитальному ремонту в платежках. Григорьянц пояснил, что взносы на кап ремонт покрывают стоимость всех работ, поэтому жилец не обязан ничего доплачивать, передает РИА Новости.

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