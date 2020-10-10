Эксперт объяснил схему мошенничества с номером банковской карты

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Злоумышленники имеют более высокие шансы получить доступ к чужим средствам, узнав номер банковской карты, предупредил глава отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

По словам эксперта, мошенники могут прибегнуть к методами социальной инженерии, чтобы выяснить недостающие данные — прочие реквизиты карты, в том числе CV-код и срок ее действия.

Такие методы подразумевают воздействие на человека через различные каналы коммуникации, например, при личном общении, по телефону или через e-mail, чтобы вынудить держателя карты совершить нужные преступнику операции с картой либо передать ему определенные сведения.

В частности, злоумышленники могут звонить под видом сотрудников службы безопасности банка и рассказать о якобы проводимых переводах или взятых кредитах. Под таким предлогом владельцу карты предлагают срочно перевести средства на некий безопасный счет или продиктовать звонящему реквизиты карты.

При этом преступники получают доступ к средствам клиента банка, рассказал Сизов агентству «Прайм».

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