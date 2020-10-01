Россиян предупредили о мошенничестве с подписью на банковской карте

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Консультант Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Глеб Карманов рассказал, каким образом злоумышленники могут использовать отсутствие подписи на обороте банковской карты в преступных целях.

Как пояснил эксперт, изначально подпись на карту наносили для того, чтобы кассиры при совершении покупок могли сличить ее с подписью покупателя на чеке и таким образом подтвердить личность владельца карты. Однако сейчас такая схема практически не применяется и подпись на обороте карты зачастую не проставляется.

Карманов рассказал, что мошенники могут использовать это как предлог для запроса фотоснимка самой карты и документа, удостоверяющего личность, с такой же подписью. Затем полученные данные могут быть использованы в преступных схемах.

Выполнять такие просьбы не следует, указал специалист, а при появлении малейших сомнений нужно обратиться в банк, выпустивший карту, сообщает агентство «Прайм».

Ранее в банке рассказали, какую информацию о карте нельзя сообщать посторонним людям.

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