Россияне назвали основные причины опоздания на самолет

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Россияне чаще всего опаздывают на самолет из-за пробок или потому что проспали свой рейс. Об этом сообщает RT со ссылкой на опрос сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip в воскресенье, 18 октября.

Согласно результатам опроса, 27 процентов опрошенных хотя бы раз опаздывали на самолет. Так, 48 процентов из них заявили, что опоздали на рейс из-за пробок, 14 процентов опрошенных проспали свой вылет, а 9,5 процента — забыли о путешествии. Также семь процентов респондентов не смогли вылететь из-за того, что перепутали дату и время.

В опросе указано, что чаще всего на рейсы опаздывают пассажиры из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

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