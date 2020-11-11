Проданные до 13 ноября билеты в московские театры и кинозалы останутся в силе

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Билеты в столичные кинотеатры и концертные залы, проданные до 13 ноября, будут действовать. Об этом говорится в тексте приказа министра культуры России Ольги Любимовой.

Ранее стало известно, что театры и кинозалы с 13 ноября смогут продавать только четверть билетов от максимального объема. Изменения будут действовать до середины января.

— В случае реализации билетов до 13 ноября 2020 года на мероприятия, проводимые в период с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года включительно, в объеме, превышающем объем заполняемости, установленном абзацем первого настоящего пункта, прекратить дальнейшую реализацию билетов, а также обеспечить допуск посетителей на мероприятия по ранее приобретенным билетам, — говорится в приказе, опубликованном на сайте Минкульта.

Также в документе регламентируется деятельность федеральных музеев Москвы, которым требуется приостановить проведение временных выставок до 15 января 2021 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года. Также ресторанам, кафе, клубам и барам Москвы запрещается обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00. Это не относится к сервисам доставки и торговле навынос.

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