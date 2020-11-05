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Пассажиропоток в столичном транспорте снизился на 35 процентов из-за COVID-19
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Пассажиропоток в столичном транспорте снизился на 35 процентов из-за COVID-19

Юлия Ямпольская

Город

Число пассажиров в транспорте столицы снизилось на 2,5–2,8 миллиона в сутки из-за угрозы распространения коронавируса, а также введенных ограничительных мер. Об этом в четверг, 5 ноября, сообщил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

По его словам, около 97 процентов пассажиров метро надевают маски. Перчатки используют 75 процентов граждан.

— С точки зрения соблюдения масочного и перчаточного режима в городском транспорте на сегодняшний день 95–97 процентов пассажиров метрополитена используют маски, примерно 75 процентов пассажиров используют перчатки, — рассказал Ликсутов в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее он сообщил, что московские власти могут сделать постоянной скидку на проезд в метро в утренние часы, которая начала действовать на двух линиях подземки.

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Читайте также: Скидки до 50 процентов вводятся на двух ветках столичного метро

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