Скидки до 50 процентов вводятся на двух ветках столичного метро

/ Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

На двух линиях столичного метро вводится скидка в 50 процентов на проезд со 2 ноября. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в социальной сети Вконтакте.

Уточняется, что скидка будет действовать на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях с момента открытия до 7:15 и с 8:45 до 9:15.

Пилотный проект продлится в стране до 2 июля 2021 года. Его целью является снижение нагрузки в час пик и возможность соблюдения социальной дистанции в столичной подземке.

Ранее Сергей Собянин проверил ход строительства станции «Текстильщики» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро. Глава города отметил, что восточный участок БКЛ меньше, чем остальные, обеспечен проходкой и строительными работами.

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