Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции «Текстильщики» БКЛ метро

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин проверил ход строительства станции «Текстильщики» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро. Глава города отметил, что восточный участок БКЛ меньше, чем остальные, обеспечен проходкой и строительными работами, сообщает агентство городских новостей «Москва».

— Сегодня здесь четверть где-то строительных работ сделана, и одновременно на всех участках идут проходческие щиты. Задача состоит в том, чтобы летом следующего года всю проходку на восточном участке пройти. С щитами — шесть метров, 10 метров пройти и обеспечить в дальнейшем его станциями, — рассказал Собянин.

Он уточнил, что «Текстильщики» — один из главных транспортных узлов Москвы, который обеспечивает переход не только с железнодорожной станции.

— Это МЦД-2, это Таганско-Краснопресненская линия метро перегруженная, которой требуется разгрузка. Это тоже будет хорошим эффектом, но и автодорожная мощная структура, и Волгоградский проспект, и Восточная хорда. В целом это, конечно, такой мощный транспортный узел, — подчеркнул мэр столицы.

Длина восточного участка БКЛ составляет 11,4 километра с четырьмя станциями: «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики».

Также заместитель генерального директора по строительству объектов метрополитена АО «Мосинжпроект» Валерий Кивлюк рассказал, что одновременно работы ведутся на всех строительных площадках.

— На этой станции «Текстильщики» готовность уже 50 процентов. Следующий перегон, который «Текстильщики» — «Печатники», мы 27 числа заканчиваем проходку. Это будет уже второй перегон, построенный на этом участке. Всю проходку закончим в начале лета. Все работы ведутся штатно, по графику. Никаких сбоев нет, — заключил он.

Ранее сообщалось, что Большая кольцевая линия готова на 60 процентов. Как сообщил генеральный директор управляющей компании по строительству новых линий и станций московского метро Юрий Кравцов, в нынешнем году на Большом кольце метрополитена полностью будут готовы три станции.

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