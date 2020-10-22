Станцию БКЛ «Карамышевская» построят до конца года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

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Станция Большой кольцевой линии метро «Карамышевская» в данный момент находится в последней степени готовности. Об этом сообщил заместитель генерального директора по строительству объектов метрополитена АО «Мосинжпроект» Валерий Кивлюк.

— Мы с вами находимся на одной из станций Большой кольцевой линии метро, ее рабочее название «Карамышевская». Станция находится в северной части Мневниковской поймы на глубине 25 метров. Строительная готовность станции очень высокая, начинаются пуско-наладочные работы. Все строительные работы мы закончим до конца года, — сказал Кивлюк.

Кроме того, он рассказал о том, что станционный комплекс представляет собой семиэтажное подземное сооружение, оснащенное современным оборудованием, лифтами для людей с ограниченными возможностями здоровья и двумя вестибюлями, передает ТАСС.

По словам Валерия Кивлюка, архитектурный облик станции был выбран в процессе международного конкурса, авторы которого вдохновлялись «Красным квадратом» авангардного художника Казимира Малевича. В облицовке стен и потолков станции строителями были использованы алюминиевые панели, материалы с имитацией бетонных поверхностей и гранит.

Также Кивлюк отметил, что для благоустройства прилегающей территории площадью 2,4 гектара планируют высадить кустарники, различные цветники и крупномерные деревья.

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