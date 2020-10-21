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Участок Филевской линии метро закроют 24–25 октября
Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Участок Филевской линии метро закроют 24–25 октября

Кирилл Николаев

Город

Участок Филевской линии Московского метрополитена между станциями «Кунцевская» и «Пионерская» будет закрыт в субботу, 24 октября, а также в воскресенье, 25 октября. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Участок Филевской линии метро закроют 24–25 октябряФото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Данные меры связаны со строительством Большой Кольцевой линии (БКЛ). На время работ пассажиры смогут воспользоваться бесплатным маршрутом КМ. Автобусы будут курсировать от «Кунцевской» до «Пионерской» с 5:15 до 02:00 по московскому времени. Для проезда также можно воспользоваться соседними станциями Арбатско-Покровской линии.

В обычном режиме Филевская линия заработает в понедельник, 26 октября.

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