Посвященные 800-летию Нижнего Новгорода проездные появились в метро Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Новые тематические карты «Тройка» и билеты «Единый» появились в продаже в сувенирных магазинах и кассах Московского метрополитена. Об этом в среду, 1 октября, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Новая серия проездных посвящена 800-летию Нижнего Новгорода. На билетах размещены QR-коды — «ключи», перейдя по которым пассажиры узнают о всех главных достопримечательностях Нижегородской области. Тираж карты «Тройка» составил десять тысяч экземпляров, а «Единых» — 400 тысяч штук.

Москвичи и гости столицы смогут купить проездные в кассах и билетных автоматах на станциях «Арбатская», «Киевская», «Чистые пруды», «Лубянка», «Чеховская», «Парк культуры», «Пушкинская» и, конечно, «Нижегородская».

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