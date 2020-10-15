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Посвященные военной технике карты «Тройка» появились в сувенирных магазинах метрополитена
Фото: mosmetro.ru

Посвященные военной технике карты «Тройка» появились в сувенирных магазинах метрополитена

Кирилл Николаев

Город

Новые тематические карты «Тройка» появились в сувенирных магазинах московского метро. Об этом в четверг, 15 октября, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«Тройки» посвящены военной технике. Новая коллекция получила название «Стальное братство». Пассажиры смогут выбрать себе карту из десяти разных дизайнов. Общий тираж составляет более 30 тысяч экземпляров.

Посвященные военной технике карты «Тройка» появились в сувенирных магазинах метрополитенаФото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Новые «Тройки» доступны в сувенирных магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная», а также на стойках «Живое общение».

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