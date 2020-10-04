Пополнить «Тройку» теперь можно на сайте сервиса Russpass

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В цифровом туристическом сервисе Russpass теперь можно пополнить транспортную карту «Тройка». Средства на карту можно перевести с банковской карты или со счета мобильного телефона.

Для того чтобы пополнить «Тройку», в сервисе нужно ввести номер карты и необходимую сумму, а затем кликнуть на кнопку «Перейти к оплате». После того как информация для платежа будет указана, карта пополнится. Средства можно будет активировать, приложив карту к желтому терминалу в метро, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что к программе лояльности карты «Тройка» присоединились более миллиона человек.

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