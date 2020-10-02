Более миллиона человек присоединились к программе лояльности карты «Тройка» «Город»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Более миллиона человек стали участниками программы лояльности карты «Тройка» «Город» за время ее работы. Об этом в пятницу, 2 октября, рассказали в пресс-службе столичного метро.

Там отметили, что накопленные на карте бонусы можно обменять на скидки в городских кафе, ресторанах, магазинах, аптеках, кинотеатрах, клиниках, салонах красоты, а также на бесплатные поездки в общественном транспорте столицы.

За все время существования программы лояльности владельцам «Тройки» начислили 278 миллионов бонусов. С начала августа 2020 года держатели карт получают бонусы не только за пополнение билета «Кошелек», но и за оплату билетов «Единый» на 60 поездок и «Единый» — на 30, 90 и 365 дней.

«Город» является бонусной программой карты «Тройка», запущенной в 2018 году. С ее помощью жители столицы обменивают бонусы на поездки в общественном транспорте, а также на различные товары в онлайн-магазине приложения. К программе подключились около 6 тысяч торговых точек в Москве и Подмосковье.

Чтобы стать участником программы, необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении «Город».

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