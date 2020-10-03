Москвичи выбрали самые красивые из недавно открывшихся станций метро
Жители Москвы выбрали самые красивые станции метрополитена из тех, что недавно открылись. Об этом рассказали в столичном департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.
Первое место заняла станция «Савеловская» Большой кольцевой линии. Второе место досталось станции «Рассказовка» Солнцевской линии. Тройку замкнула станция «Румянцево» Сокольнической линии, сообщается в Telegram-канале Дептранса.
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