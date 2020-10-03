Москвичи оценили реконструкцию станции Новодачной МЦД-1
Большая часть опрошенных москвичей поставила пять баллов реконструкции станции Новодачной первой линии Московских центральных диаметров. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы в субботу, 3 октября.
На портале «Активный гражданин» проходило голосование по теме обновления станции. В нем поучаствовали 100 тысяч жителей. Из них 82 процента поставили реконструированной Новодачной высшую оценку.
— Новодачная стала современным пригородным вокзалом на границе Северного района Москвы и подмосковного Долгопрудного, — говорится в Telegram-канале Дептранса.
Уточняется, что после обновления станция стала удобна для 150 тысяч москвичей.
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