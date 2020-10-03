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Москвичи оценили реконструкцию станции Новодачной МЦД-1
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Москвичи оценили реконструкцию станции Новодачной МЦД-1

Вероника Кузьминова

Город
Россия, МЦД-1 Белорусско-Савёловский диаметр, станция Новодачная Карта всех событий

Большая часть опрошенных москвичей поставила пять баллов реконструкции станции Новодачной первой линии Московских центральных диаметров. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы в субботу, 3 октября.

На портале «Активный гражданин» проходило голосование по теме обновления станции. В нем поучаствовали 100 тысяч жителей. Из них 82 процента поставили реконструированной Новодачной высшую оценку.

— Новодачная стала современным пригородным вокзалом на границе Северного района Москвы и подмосковного Долгопрудного, — говорится в Telegram-канале Дептранса.

Уточняется, что после обновления станция стала удобна для 150 тысяч москвичей.

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реконструкция«Активный гражданин»МЦД-1
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