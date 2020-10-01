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Работы по благоустройству территории начались у станции МЦД-2 Печатники
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Работы по благоустройству территории начались у станции МЦД-2 Печатники

Татьяна Плотникова

Город

Заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал о начале работ по благоустройству территории у станции второй линии Московских центральных диаметров Печатники.

Как отметил Бирюков, в текущем году запланированы работы на Шоссейной улице, в 2021 году — на улице Гурьянова.

Поскольку с открытием станции второго Московского центрального диаметра пешеходный поток на этой территории существенно возрос, необходимо создать комфортные условия для пассажиров и местных жителей: привести в порядок тротуары и улучшить освещенность, отметил заместитель мэра.

Кроме того, будут установлены шесть современных остановочных павильонов, в которых можно будет не только с комфортом подождать наземный транспорт, но и укрыться от непогоды и зарядить мобильные устройства.

Работы по благоустройству территории у станции МЦД-2 Печатники завершат в 2021 году, рассказал Бирюков.

Ранее Петр Бирюков рассказал, что в Москве отремонтируют пешеходный мост Богдана Хмельницкого. В рамках работ будет полностью обновлена прогулочная зона моста и установлено новое эскалаторное оборудование.

Читайте также: Итоги первого этапа проекта по благоустройству дворов представили в Москве

Петр БирюковПечатникиМЦД-2
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