Пешеходный мост Богдана Хмельницкого отремонтируют

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Начат капитальный ремонт пешеходного моста Богдана Хмельницкого. Как рассказал в среду, 30 сентября, заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, работы завершат в начале 2021 года.

Заммэра отметил, что один из самых известных в городе мостов был открыт 19 лет назад.

— Мост расположен рядом с Киевским вокзалом и соединяет Бережковскую и Ростовскую набережные, — сказал Петр Бирюков.

Он добавил, что пешеходный поток в сутки достигает почти каждый день 200 тысяч человек. Подобные нагрузки привели к износу искусственного сооружения. Теперь ему требуется капремонт.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что в рамках работ будет полностью обновлена прогулочная зона моста. Среди предстоящих работ — замена более 2 тысяч квадратных метров настила из лиственницы и свыше 300 «квадратов» покрытия из хвойных пород, металлических конструкций пешеходной галереи и остекления.

— После завершения ремонта будет установлено новое эскалаторное оборудование, — сообщил Бирюков.

При этом мост во время ремонта полностью не закроют.

Читайте также: Большая кольцевая линия готова на 60 процентов