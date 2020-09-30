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Пешеходный мост Богдана Хмельницкого отремонтируют
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Пешеходный мост Богдана Хмельницкого отремонтируют

Василиса Чернявская 

Город

Начат капитальный ремонт пешеходного моста Богдана Хмельницкого. Как рассказал в среду, 30 сентября, заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, работы завершат в начале 2021 года.

Заммэра отметил, что один из самых известных в городе мостов был открыт 19 лет назад.

— Мост расположен рядом с Киевским вокзалом и соединяет Бережковскую и Ростовскую набережные, — сказал Петр Бирюков.

Он добавил, что пешеходный поток в сутки достигает почти каждый день 200 тысяч человек. Подобные нагрузки привели к износу искусственного сооружения. Теперь ему требуется капремонт.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что в рамках работ будет полностью обновлена прогулочная зона моста. Среди предстоящих работ — замена более 2 тысяч квадратных метров настила из лиственницы и свыше 300 «квадратов» покрытия из хвойных пород, металлических конструкций пешеходной галереи и остекления.

— После завершения ремонта будет установлено новое эскалаторное оборудование, — сообщил Бирюков.

При этом мост во время ремонта полностью не закроют.

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Петр Бирюковремонт мостамост Богдана Хмельницкого
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