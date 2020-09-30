Итоги первого этапа проекта по благоустройству дворов представили в Москве

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Итоги первого этапа пилотного проекта по благоустройству дворов с участием горожан представили в столице. Об этом в среду, 30 сентября, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ожидается, что работы на первом этапе пройдут в районах Марьино, Лосиноостровский, Кузьминки и Рязанский.

— Проект «Мой район» уникален, нет аналогичных программ. Немаловажно, что мы говорим о малых формах, о дворах. Многие города обратили свое внимание на парки, скверы, площади, но задуматься о том, как живет малое общественное пространство, об этом, наверное, мало кто думает, кроме Москвы, — отметил урбанист, генеральный директор агентства стратегического развития «Центр» Сергей Георгиевский в рамках пресс-конференции «Как жители меняют Москву».

По словам архитектора одного из дворов в Лосиноостровском районе Александры Чертковой, пожелания жильцов будут обязательно учтены. Горожане направляют запросы относительно ряда проблем, например, сохранения озеленений, зонирования территории и так далее.

Читайте также: Власти одобрили размещение медучреждений и спортобъектов на юго-западе Москвы