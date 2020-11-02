Скидка на утренний проезд в столичном метро может стать постоянной

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Московские власти могут сделать скидку на проезд в метро в утренние часы, которая начала действовать на двух линиях подземки, постоянной. Об этом сообщил заместитель мэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метро начала действовать скидка на проезд в утренние часы. Так, пассажиры, которые зайдут на станции этих веток с момента открытия метро до 7:15 и с 8:45 до 9:15, будут платить за проезд до 50 процентов меньше.

Заммэра уточнил, что статистику по результатам эксперимента будут отслеживать ежедневно.

— Если загрузка снизится на 7 процентов в утренний час пик, значит, мы считаем, что эксперимент достиг результата. Мы будем ходатайствовать перед мэром Москвы, чтобы эту скидку закрепить уже на постоянный период, — сказал Максим Ликсутов.

Он отметил, что скидка на проезд в метро пока будет действовать на протяжении восьми месяцев. По словам заммэра, число пассажиров в более свободный период уже увеличилось. Это говорит о том, что пассажиры знают о скидке и будут ей пользоваться, передает слова Максима Ликсутова Интерфакс.

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