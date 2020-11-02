Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
На двух линиях московского метро со 2 ноября начали действовать скидки
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

На двух линиях московского метро со 2 ноября начали действовать скидки

Юлия Курганова

Город

В столичном метро со 2 ноября ввели скидки на поездки вне часа пик на двух линиях столичного метро: Некрасовской и Таганско-Краснопресненской.

— Проезд по Таганско-Краснопресненской (7) и Некрасовской (15) линиям может обойтись вдвое дешевле для тех, кто в будни зайдет на любую станцию этих линий с 5:30 до 7:15 и с 8:45 до 9:15, — сообщается на сайте Московского транспорта в воскресенье, 1 ноября.

Данный эксперимент продлится до 2 июля 2021 года. Его целью является снижение нагрузки в час пик и возможность соблюдения социальной дистанции в столичной подземке.

В столичном департаменте транспорта отметили, что Таганско-Краснопресненская линия является самой загруженной в Москве. Скидка в 50 процентов на проезд со 2 ноября вводится для более комфортного проезда пассажиров.

В октябре мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что такой эксперимент впервые проводится в России.

Читайте также: Льготный проезд для ассистентов-стажеров вузов ввели в Москве

скидка на билетыНекрасовская линия метроМетро
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Ланг
Сергей Ланг

Как победить осеннюю хандру

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Нашим самолетам в небе места нет

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Объявит ли Париж гражданскую войну

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Аборт по-польски: право женщины или право ребенка

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Люблю одну, а сплю с другой

Николай Цискаридзе
Николай Цискаридзе

Почему интерес к балету иссякает

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стоит ли сегодня покупать квартиру

Все мнения
О проекте