На двух линиях московского метро со 2 ноября начали действовать скидки

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В столичном метро со 2 ноября ввели скидки на поездки вне часа пик на двух линиях столичного метро: Некрасовской и Таганско-Краснопресненской.

— Проезд по Таганско-Краснопресненской (7) и Некрасовской (15) линиям может обойтись вдвое дешевле для тех, кто в будни зайдет на любую станцию этих линий с 5:30 до 7:15 и с 8:45 до 9:15, — сообщается на сайте Московского транспорта в воскресенье, 1 ноября.

Данный эксперимент продлится до 2 июля 2021 года. Его целью является снижение нагрузки в час пик и возможность соблюдения социальной дистанции в столичной подземке.

В столичном департаменте транспорта отметили, что Таганско-Краснопресненская линия является самой загруженной в Москве. Скидка в 50 процентов на проезд со 2 ноября вводится для более комфортного проезда пассажиров.

В октябре мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что такой эксперимент впервые проводится в России.

Читайте также: Льготный проезд для ассистентов-стажеров вузов ввели в Москве