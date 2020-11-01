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Льготный проезд для ассистентов-стажеров вузов ввели в Москве
Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Льготный проезд для ассистентов-стажеров вузов ввели в Москве

Виктория Родимкина

Город

В столице с 1 ноября ввели льготный проезд на общественном транспорте для ассистентов-стажеров вузов. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы» в воскресенье, 1 ноября.

Уточняется, что ассистенты-стажеры смогут записать льготный проездной на социальную карту. С 1 ноября ежемесячная плата за проезд для этой категории граждан в метро, МЦК и МЦД составит 405 рублей, в наземном транспорте — 264 рублей. Цена на билет в пригородных электричках снизится на 50 процентов.

Ассистентура-стажировка — постдипломная форма образования, где готовят творческих работников высшей категории.

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вузльготный проездстоличный общественный транспорт
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