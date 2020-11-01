Водителям запретят ездить по выделенным полосам в Москве с 7 ноября

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В Москве с 7 ноября водителям запретят проезд по всем выделенным полосам. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Движение вне зависимости от дня недели будет разрешено только для общественного транспорта, автомобилей экстренных и коммунальных служб, такси и велосипедов.

Отмечается, что такой режим работы выделенных полос поможет устранить путаницу и избежать случайных штрафов для водителей. Также благодаря нововведению общественный транспорт поедет без задержек, а москвичи будут меньше ожидать на остановках.

В дептрансе напомнили, что штраф за выезд на «выделенки» составляет три тысячи рублей, и попросили автомобилистов быть внимательными.

Демонтаж дорожных знаков уже начался. Камеры начнут фиксировать штрафы начиная с 7 ноября.

Ранее сообщалось, что выделенные полосы в столице переведут в круглосуточный режим работы. Отмечалось, что использовать полосы смогут только единицы городского транспорта, автомобили такси, коммунальных и экстренных служб Москвы, а также велосипедисты.

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