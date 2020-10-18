Поехали быстрее. Общественный транспорт становится удобной альтернативой личному

На маршрут М4 — от станции метро «Озерная» до станции метро «Октябрьская» — вышел 500-й электробус. За рулем нового экологичного и комфортного вида транспорта водитель Марина Шибаева / Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Развитая транспортная инфраструктура необходима каждому городу, особенно такому крупному мегаполису, как Москва.

Мало кому понравится жить и работать там, где автомобили стоят в многочасовых пробках, а на общественном транспорте из пункта «А» в пункт «Б» приходится добираться сложносочиненными маршрутами. И хорошо, если при этом автобус не будет буквально разваливаться по пути.

— Всегда говорю: транспорт — основа жизни города, — сказал Сергей Собянин. — Поэтому даже в сложные времена мы продолжаем строить инфраструктуру и обновлять парк.

Если оглянуться назад и посмотреть, каким был московский транспорт десять лет назад, то мы увидим колоссальную разницу между «было» и «стало». Если раньше жители столицы предпочитали ездить на личном автомобиле, то сейчас во многих случаях они выбирают общественный транспорт, просто потому что это быстро и удобно.

— Столичный транспорт стал качественно другим, и отношение к нему горожан поменялось, — подчеркнул Собянин. — Сейчас, на мой взгляд, это самый лучший в мире транспорт: по объему перевозок, качеству услуг, соблюдению графика, комфорту, чистоте и динамике развития.

Чтобы произошли все эти позитивные перемены, была проделана колоссальная работа.

Строительство дорог

На протяжении последних лет в Москве каждый год появляется не менее 100 километров новых дорог. Так, с 2011 по 2019 год в городе построили 915 километров дорог, или 16 процентов от существующей в столице улично-дорожной сети. Для сравнения, с 2006 по 2010 год в городе ввели в эксплуатацию только 168 километров новых дорог.

Также в столице за последние несколько лет построили 295 эстакад, тоннелей и мостов и 243 пешеходных перехода. Особое внимание уделено реконструкции вылетных магистралей и развязок на МКАД.

— Дорожное строительство — одно из важнейших направлений нашей работы, — заверил Собянин. — Каждый год мы строим не просто километры дорог, а, как правило, сложные инженерные сооружения с тоннелями, многоуровневыми развязками, мостами и путепроводами.

В этом году, по его словам, несмотря на пандемию, в городе построят 90 километров дорог. Из них 81,6 километра уже ввели в эксплуатацию.

В столице создается новый дорожный каркас. Устаревшие клеверные развязки исчезают, на их месте появляются современные — с направленными съездами, которые увеличивают скорость потока. Возводятся поперечные магистрали, строятся дублеры самых загруженных дорог, между районами образуются новые связки.

В планах до 2023 года — построить еще около 314 километров дорог. Одним из ключевых проектов на ближайшую перспективу по-прежнему остается возведение Южной рокады, Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд. Они позволят улучшить транспортные связи между 73 районами, в которых проживают 7 миллионов человек. Сейчас хордовое кольцо готово на 57 процентов: запущено движение по Северо-Западной хорде, открыто движение по трем участкам Южной рокады и шести участкам Северо-Восточной хорды.

— В Москву ведут все дороги, поэтому чем больше будет транспортных узлов и объездных дорог, тем лучше, — считает председатель некоммерческого партнерства «Грузавтотранс» Владимир Матягин.

Но уже сейчас трафик в столице стал лучше. Если еще 6–7 лет назад, по результатам исследования нидерландской компании TomTom, столица в рейтинге мегаполисов с самыми загруженными дорогами занимала первое место, то уже в прошлом году опустилась на пятое. Средняя скорость на дорогах по сравнению с 2010 годом выросла на 20 процентов — с 45 до 54 километров в час. А среднее время в пути от МКАД до центра Москвы на городском транспорте в утренние часы пик сократилось с 67 до 56 минут. К слову, Москва — один из немногих мегаполисов мира, где среднее время поездки в общественном транспорте не увеличивается, а сокращается.

Расширение метро

Активно развивается и московское метро. До 2025 года его протяженность должна увеличиться в два раза по сравнению с состоянием на 2010 год. Сейчас эта программа выполнена на 70 процентов. За последние десять лет на карте столичной подземки появилась 81 новая станция, причем 8 из них были открыты в районах, где метро никогда не было.

— Передвижения по городу должны быть быстрыми и комфортными, иначе Москва, с учетом того, что население растет, просто захлебнется, — сказал Сергей Собянин.

Уже в этом году было открыто 6 новых станций, в том числе второй участок Некрасовской линии метро от станции «Авиамоторная» до «Косино» и северо-восточный участок Большой кольцевой линии от «Авиамоторной» до «Лефортово». До конца года планируют построить еще 3 станции и 1 электродепо.

Запуск МЦК и создание МЦД

Важным событием в развитии московского транспорта за последние десять лет стал запуск Московского центрального кольца (МЦК) в 2016 году. Перевозка пассажиров на нем сразу была организована по стандартам московского метро. По сути, МЦК стало еще одной, только наземной веткой метрополитена. В прошлом году интервал движения между поездами на Центральном кольце в часы пик сократился до 4 минут, в остальное время — до 8 В результате на линии появилось 585 тысяч дополнительных пассажирских мест.

Но, пожалуй, главным событием прошлого года стал запуск первых Московских центральных диаметров (МЦД). Это МЦД-1 «Белорусско-Савеловский», с конечными остановками в Одинцове и Лобне; и МЦД-2 «Курско-Рижский», от Нахабина до Подольска.

— Мы запустили Московские центральные диаметры в ноябре прошлого года, и менее чем за 9,5 месяца работы они перевезли 100 миллионов пассажиров, — рассказал Сергей Собянин.

Сегодня МЦД-1 и МЦД-2 — это 132 километра путей и 60 станций, с 20 из которых можно сделать пересадку на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги. Причем при оплате проезда картой «Тройка» пересадка на метро и МЦК в течение 90 минут с момента первой валидации бесплатна.

При этом комплексное развитие действующих диаметров продолжается. В частности, строятся новые и реконструируются существующие железнодорожные платформы, на базе которых создаются современные транспортно-пересадочные узлы. К 2024 году количество станций на МЦД-1 и МЦД-2 должно увеличиться до 66, а количество доступных пересадок — до 27 Начиная с 2010 года на рельсовых видах транспорта создано 6,7 миллиона новых пассажирских мест в сутки. А общее количество доступных пассажирских мест составило 24,6 миллиона. За последние десять лет число людей, которые выбирают метро, МЦК, МЦД и пригородные электрички, выросло на 20 процентов. До пандемии ежедневно они перевозили 11,3 миллиона человек.

— Мы привыкли к сочетаниям «метро возле дома», «парк в шаговой доступности», «новая набережная»… Но десять лет назад это было редкостью, — заметил Сергей Собянин. — А популярных и уже привычных маршрутов МЦК и МЦД не было вовсе.

Сейчас идет создание и проектирование других диаметральных маршрутов. В конце 2021 — начале 2022 года планируют запустить МЦД-3, который свяжет Зеленоград и Раменское. Также разрабатывают МЦД-4 и МЦД-5. Первый свяжетКиевское и Горьковское направления железной дороги, второй — Ярославское и Павелецкое.

Обновление подвижного состава

В столице ведется и масштабное обновление парка общественного транспорта. Морально и физически устаревшие модели меняют на инновационные машины.

— Московский транспорт стал символом позитивных перемен в городе, — подчеркнул Сергей Собянин. — Вместо грохочущих трамваев на улицах появились удобные и комфортные «Витязи». Второй год на дороги Москвы выходят сотни высокоэкологичных электробусов. «Иволги», которые пришли на смену старым пригородным поездам.

На МЦД-2 полностью обновили подвижной состав. Теперь там ходят плавные поезда с системой обеззараживания воздуха и комфортной температурой в салоне в любую погоду. До конца года обновится парк поездов и на МЦД-1.

А на Кольцевую линию метро недавно вышел поезд нового поколения «Москва-2020». По сравнению со своими предшественниками он тише на 15 процентов. В составе сделан широкий сквозной проход между вагонами, максимально увеличены дверные проемы.

Во всех вагонах установлена система автоматического обеззараживания воздуха, которая сдерживает распространение инфекций. Полностью обновлена система информирования и навигации пассажиров. Кроме того, в салоне стало больше USB-портов для зарядки мобильных устройств.

— За три года планируем получить больше 1300 вагонов «Москва-2020», — рассказал Собянин. — Парк московского метро обновится до 80 процентов — это будет самая современная подземка в мире.

Также в городе на линию вышел 500-й электробус. Всего за два года в столице создан самый большой парк электробусов среди европейских городов. Сейчас они обслуживают 36 маршрутов, а к 2024 году составят около трети парка наземного общественного транспорта Москвы.

— Электробус с быстрой зарядкой — один из самых эффективных в мире по технической надежности, стоимости и комфортности, — сказал Собянин. — В начале следующего года ждем на тестирование электробус с особо большой вместимостью — гармошкой.

Электробусы, которые приходят на замену дизельному транспорту, помогут также решить экологические проблемы мегаполиса: снизить количество вредных выбросов и уровень шума. После реформы наземного городского транспорта с улиц ушли разбитые маршрутки. Сейчас примерно 70 процентов перевозок осуществляет Мосгортранс, остальные — коммерческие перевозчики, но они работают на новых машинах по городским тарифам. При этом автобус, электробусы и легальные маршрутные такси курсируют по выделенным полосам, что минимизирует риск попасть в пробку.

Такси и каршеринг

Снизить количество машин на дорогах также помогает развитие службы такси и каршеринга. В прошлом году пользователи систем проката и такси совершали 1,1 миллиона поездок ежедневно.

По данным аналитического агентства «Автостат», Москва занимает первое место в мире по парку каршеринга, опередив Токио, Пекин и Шанхай. В прошлом году количество поездок на автомобилях, взятых в краткосрочную аренду, достигло 47 миллионов. Кроме того, в парке машин появились электромобили.

По оценкам экспертов, ежегодно парк автомобилей каршеринга в Москве будет увеличиваться на 2–3 тысячи машин. Одно из преимуществ поездок на каршеринге — бесплатная парковка. Сейчас в городе около 85,6 тысячи платных стоянок. Они нужны, чтобы навести порядок не только на дорогах, но и на тротуарах. А вырученные деньги идут на благоустройство московских дворов.

КОММЕНТАРИИ

Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города:

— Мы регулярно обновляем транспорт, чтобы город был по-настоящему комфортным для жителей. К концу года в парке Мосгортранса количество новых низкопольных автобусов особо большой вместительности вырастет до 440 Такие автобусы удобны, просторны и отвечают самым современным требованиям. Но будущее за экологически чистым наземным транспортом, поэтому Москва развивает его, закупая электробусы и инновационные трамваи. В 2023 году по линиям будут курсировать только современные трамваи «Витязь-Москва».

Алексей Шапошников, председатель Мосгордумы:

— Строительство дорог в Москве идет темпами, которые можно без преувеличения назвать беспрецедентными. За последние годы город ввел в эксплуатацию тысячи километров современных улиц, существенно обновил транспортную инфраструктуру и инженерные сооружения.

В ближайшей перспективе — еще более амбициозные планы по завершению важнейшего проекта хордовых магистралей, решению вопросов транспортного обслуживания новых территорий, модернизации, содержанию и строительству тоннелей, линий метро и дорожных развязок.

Рафик Загрутдинов, руководитель Департамента строительства Москвы:

— Строительство столичного метро — крупнейший проект в мировых масштабах. Метрополитен играет важнейшую роль для экономики Москвы, особенно в современных реалиях. Ежедневно столичная подземка перевозит 7–8 миллионов пассажиров, а в час пик — более 9 миллионов.

Михаил Блинкин, директор института экономики транспорта и транспортной политики:

— Десять лет назад примерно треть горожан не имели пешеходного доступа к метро. С тех пор ситуация сильно изменилась в лучшую сторону. Также в Москве реализован совершенно грандиозный проект по вводу железной дороги в транспортную систему города. Речь об МЦК. Это был дорогой, сложный проект: нужно было сделать полную перестройку железной дороги, по которой курсировали грузовые поезда, под современную пассажирскую транспортную систему, но оно стоило того. Когда запускали МЦК, была такая гипотеза, что народ привыкнет к нему через месяц, а то и полгода, но люди раскусили всю прелесть буквально с первой недели. И вот сейчас в развитие этого проекта создаются центральные диаметры. Важным вопросом была кардинальная перестройка наземных маршрутов. Вот я сам люблю ездить на автомобиле, но еще до пандемии отказался от него и на работу добирался на 144-м автобусе, просто потому что так быстрее. Сюда же, в перестройку наземного транспорта, я бы отнес обособление трамвайных путей. Кроме того, Москва уловила мировые тренды: в городе появились электронные сервисы. Полная революция произошла в таксомоторном сегменте. Ураганными темпами развивается каршеринг.

Султан Жанказиев, заведующий кафедрой «Организация и безопасность движения» московского автомобильно-дорожного института:

— Сейчас городской транспорт позиционируется как самый экологичный, самый быстрый — не удивляйтесь. Общественный транспорт уже перестал быть тихоходным. Если вы попробуете в столичный праймтайм проложить маршрут от точки «А» до точки «Б», то увидите, что быстрее общественного транспорта ничего нет.

Дальше для того, чтобы сломать стереотип о том, что собственный транспорт — всегда лучше, а общественный транспорт только для тех, кто не может позволить себе машину, делается все, чтобы в общественном транспорте были те же сервисы, а может, даже и больше, которые доступны в собственном или корпоративном транспорте. Например, кто знал, что Wi-Fi в автобусах станет бесплатным.

Илья Зотов, председатель общероссийского объединения пассажиров:

— Отмечу, что при Сергее Собянине Транспортный комплекс начал развиваться не в угоду какому-то отдельному виду транспорта, а сделан акцент на комплексном развитии транспортной системы. Строительство новых станций метро синхронизируется с появлением новых автобусных маршрутов. Появились магистральные маршруты, ночные автобусы, и все это позволяет человеку быть еще мобильнее и не особо задумываться, на каком виде транспорта передвигаться. Более того, пассажиры могут приобретать «Единый билет» и пользоваться услугами МЦД и МЦК, делать пересадки на метро и при этом не тратить лишние деньги.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С начала эксплуатации по МЦК проехали 500 миллионов пассажиров, в том числе более 84 миллионов уже в этом году. За последние 10 лет в парке наземного транспорта Москвы появились более 10 тысяч новых автобусов, 518 трамваев нового поколения, включая 380 трамваев «Витязь-Москва».

В 2018 году на всем наземном транспорте столицы ввели бестурникетную систему оплаты проезда. С тех пор пассажиры экономят в пути от 5 до 25 минут. В городе обустроены более 3100 остановок нового образца с USB-разъемами для подзарядки гаджетов.

Число легальных таксистов в Москве выросло до 53 тысяч. В прошлом году пользователи систем проката и такси совершали 1,1 миллиона поездок ежедневно. До 2010 года в Москве было 9 километров велодорожек, но уже в этом году велосипедистам стали доступны 895 километров дорожек с велополосами и выделенные полосы для движения общественного транспорта.

В 2020 году протяженность выделенных полос для движения маршрутных транспортных средств в Москве составило 371,87 километра. Всего — 67 полос. Благодаря платным парковкам на 20 процентов увеличилась скорость движения на дорогах столицы. Как один из эффектов — экстренные службы стали приезжать на место аварии в три раза быстрее.

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