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Поехали быстрее. Общественный транспорт становится удобной альтернативой личному
На маршрут М4 — от станции метро «Озерная» до станции метро «Октябрьская» — вышел 500-й электробус. За рулем нового экологичного и комфортного вида транспорта водитель Марина Шибаева / Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Поехали быстрее. Общественный транспорт становится удобной альтернативой личному

Наталья Тростьянская

Транспорт

Развитая транспортная инфраструктура необходима каждому городу, особенно такому крупному мегаполису, как Москва.

Мало кому понравится жить и работать там, где автомобили стоят в многочасовых пробках, а на общественном транспорте из пункта «А» в пункт «Б» приходится добираться сложносочиненными маршрутами. И хорошо, если при этом автобус не будет буквально разваливаться по пути.

— Всегда говорю: транспорт — основа жизни города, — сказал Сергей Собянин. — Поэтому даже в сложные времена мы продолжаем строить инфраструктуру и обновлять парк.

Если оглянуться назад и посмотреть, каким был московский транспорт десять лет назад, то мы увидим колоссальную разницу между «было» и «стало». Если раньше жители столицы предпочитали ездить на личном автомобиле, то сейчас во многих случаях они выбирают общественный транспорт, просто потому что это быстро и удобно.

— Столичный транспорт стал качественно другим, и отношение к нему горожан поменялось, — подчеркнул Собянин. — Сейчас, на мой взгляд, это самый лучший в мире транспорт: по объему перевозок, качеству услуг, соблюдению графика, комфорту, чистоте и динамике развития.

Чтобы произошли все эти позитивные перемены, была проделана колоссальная работа.

Строительство дорог

На протяжении последних лет в Москве каждый год появляется не менее 100 километров новых дорог. Так, с 2011 по 2019 год в городе построили 915 километров дорог, или 16 процентов от существующей в столице улично-дорожной сети. Для сравнения, с 2006 по 2010 год в городе ввели в эксплуатацию только 168 километров новых дорог.

Также в столице за последние несколько лет построили 295 эстакад, тоннелей и мостов и 243 пешеходных перехода. Особое внимание уделено реконструкции вылетных магистралей и развязок на МКАД.

— Дорожное строительство — одно из важнейших направлений нашей работы, — заверил Собянин. — Каждый год мы строим не просто километры дорог, а, как правило, сложные инженерные сооружения с тоннелями, многоуровневыми развязками, мостами и путепроводами.

В этом году, по его словам, несмотря на пандемию, в городе построят 90 километров дорог. Из них 81,6 километра уже ввели в эксплуатацию.

В столице создается новый дорожный каркас. Устаревшие клеверные развязки исчезают, на их месте появляются современные — с направленными съездами, которые увеличивают скорость потока. Возводятся поперечные магистрали, строятся дублеры самых загруженных дорог, между районами образуются новые связки.

В планах до 2023 года — построить еще около 314 километров дорог. Одним из ключевых проектов на ближайшую перспективу по-прежнему остается возведение Южной рокады, Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд. Они позволят улучшить транспортные связи между 73 районами, в которых проживают 7 миллионов человек. Сейчас хордовое кольцо готово на 57 процентов: запущено движение по Северо-Западной хорде, открыто движение по трем участкам Южной рокады и шести участкам Северо-Восточной хорды.

— В Москву ведут все дороги, поэтому чем больше будет транспортных узлов и объездных дорог, тем лучше, — считает председатель некоммерческого партнерства «Грузавтотранс» Владимир Матягин.

Но уже сейчас трафик в столице стал лучше. Если еще 6–7 лет назад, по результатам исследования нидерландской компании TomTom, столица в рейтинге мегаполисов с самыми загруженными дорогами занимала первое место, то уже в прошлом году опустилась на пятое. Средняя скорость на дорогах по сравнению с 2010 годом выросла на 20 процентов — с 45 до 54 километров в час. А среднее время в пути от МКАД до центра Москвы на городском транспорте в утренние часы пик сократилось с 67 до 56 минут. К слову, Москва — один из немногих мегаполисов мира, где среднее время поездки в общественном транспорте не увеличивается, а сокращается.

Расширение метро

Активно развивается и московское метро. До 2025 года его протяженность должна увеличиться в два раза по сравнению с состоянием на 2010 год. Сейчас эта программа выполнена на 70 процентов. За последние десять лет на карте столичной подземки появилась 81 новая станция, причем 8 из них были открыты в районах, где метро никогда не было.

— Передвижения по городу должны быть быстрыми и комфортными, иначе Москва, с учетом того, что население растет, просто захлебнется, — сказал Сергей Собянин.

Уже в этом году было открыто 6 новых станций, в том числе второй участок Некрасовской линии метро от станции «Авиамоторная» до «Косино» и северо-восточный участок Большой кольцевой линии от «Авиамоторной» до «Лефортово». До конца года планируют построить еще 3 станции и 1 электродепо.

Запуск МЦК и создание МЦД

Важным событием в развитии московского транспорта за последние десять лет стал запуск Московского центрального кольца (МЦК) в 2016 году. Перевозка пассажиров на нем сразу была организована по стандартам московского метро. По сути, МЦК стало еще одной, только наземной веткой метрополитена. В прошлом году интервал движения между поездами на Центральном кольце в часы пик сократился до 4 минут, в остальное время — до 8 В результате на линии появилось 585 тысяч дополнительных пассажирских мест.

Но, пожалуй, главным событием прошлого года стал запуск первых Московских центральных диаметров (МЦД). Это МЦД-1 «Белорусско-Савеловский», с конечными остановками в Одинцове и Лобне; и МЦД-2 «Курско-Рижский», от Нахабина до Подольска.

— Мы запустили Московские центральные диаметры в ноябре прошлого года, и менее чем за 9,5 месяца работы они перевезли 100 миллионов пассажиров, — рассказал Сергей Собянин.

Сегодня МЦД-1 и МЦД-2 — это 132 километра путей и 60 станций, с 20 из которых можно сделать пересадку на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги. Причем при оплате проезда картой «Тройка» пересадка на метро и МЦК в течение 90 минут с момента первой валидации бесплатна.

При этом комплексное развитие действующих диаметров продолжается. В частности, строятся новые и реконструируются существующие железнодорожные платформы, на базе которых создаются современные транспортно-пересадочные узлы. К 2024 году количество станций на МЦД-1 и МЦД-2 должно увеличиться до 66, а количество доступных пересадок — до 27 Начиная с 2010 года на рельсовых видах транспорта создано 6,7 миллиона новых пассажирских мест в сутки. А общее количество доступных пассажирских мест составило 24,6 миллиона. За последние десять лет число людей, которые выбирают метро, МЦК, МЦД и пригородные электрички, выросло на 20 процентов. До пандемии ежедневно они перевозили 11,3 миллиона человек.

— Мы привыкли к сочетаниям «метро возле дома», «парк в шаговой доступности», «новая набережная»… Но десять лет назад это было редкостью, — заметил Сергей Собянин. — А популярных и уже привычных маршрутов МЦК и МЦД не было вовсе.

Сейчас идет создание и проектирование других диаметральных маршрутов. В конце 2021 — начале 2022 года планируют запустить МЦД-3, который свяжет Зеленоград и Раменское. Также разрабатывают МЦД-4 и МЦД-5. Первый свяжетКиевское и Горьковское направления железной дороги, второй — Ярославское и Павелецкое.

Обновление подвижного состава

В столице ведется и масштабное обновление парка общественного транспорта. Морально и физически устаревшие модели меняют на инновационные машины.

— Московский транспорт стал символом позитивных перемен в городе, — подчеркнул Сергей Собянин. — Вместо грохочущих трамваев на улицах появились удобные и комфортные «Витязи». Второй год на дороги Москвы выходят сотни высокоэкологичных электробусов. «Иволги», которые пришли на смену старым пригородным поездам.

На МЦД-2 полностью обновили подвижной состав. Теперь там ходят плавные поезда с системой обеззараживания воздуха и комфортной температурой в салоне в любую погоду. До конца года обновится парк поездов и на МЦД-1.

А на Кольцевую линию метро недавно вышел поезд нового поколения «Москва-2020». По сравнению со своими предшественниками он тише на 15 процентов. В составе сделан широкий сквозной проход между вагонами, максимально увеличены дверные проемы.

Во всех вагонах установлена система автоматического обеззараживания воздуха, которая сдерживает распространение инфекций. Полностью обновлена система информирования и навигации пассажиров. Кроме того, в салоне стало больше USB-портов для зарядки мобильных устройств.

— За три года планируем получить больше 1300 вагонов «Москва-2020», — рассказал Собянин. — Парк московского метро обновится до 80 процентов — это будет самая современная подземка в мире.

Также в городе на линию вышел 500-й электробус. Всего за два года в столице создан самый большой парк электробусов среди европейских городов. Сейчас они обслуживают 36 маршрутов, а к 2024 году составят около трети парка наземного общественного транспорта Москвы.

— Электробус с быстрой зарядкой — один из самых эффективных в мире по технической надежности, стоимости и комфортности, — сказал Собянин. — В начале следующего года ждем на тестирование электробус с особо большой вместимостью — гармошкой.

Электробусы, которые приходят на замену дизельному транспорту, помогут также решить экологические проблемы мегаполиса: снизить количество вредных выбросов и уровень шума. После реформы наземного городского транспорта с улиц ушли разбитые маршрутки. Сейчас примерно 70 процентов перевозок осуществляет Мосгортранс, остальные — коммерческие перевозчики, но они работают на новых машинах по городским тарифам. При этом автобус, электробусы и легальные маршрутные такси курсируют по выделенным полосам, что минимизирует риск попасть в пробку.

Такси и каршеринг

Снизить количество машин на дорогах также помогает развитие службы такси и каршеринга. В прошлом году пользователи систем проката и такси совершали 1,1 миллиона поездок ежедневно.

По данным аналитического агентства «Автостат», Москва занимает первое место в мире по парку каршеринга, опередив Токио, Пекин и Шанхай. В прошлом году количество поездок на автомобилях, взятых в краткосрочную аренду, достигло 47 миллионов. Кроме того, в парке машин появились электромобили.

По оценкам экспертов, ежегодно парк автомобилей каршеринга в Москве будет увеличиваться на 2–3 тысячи машин. Одно из преимуществ поездок на каршеринге — бесплатная парковка. Сейчас в городе около 85,6 тысячи платных стоянок. Они нужны, чтобы навести порядок не только на дорогах, но и на тротуарах. А вырученные деньги идут на благоустройство московских дворов.

КОММЕНТАРИИ

Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города:

— Мы регулярно обновляем транспорт, чтобы город был по-настоящему комфортным для жителей. К концу года в парке Мосгортранса количество новых низкопольных автобусов особо большой вместительности вырастет до 440 Такие автобусы удобны, просторны и отвечают самым современным требованиям. Но будущее за экологически чистым наземным транспортом, поэтому Москва развивает его, закупая электробусы и инновационные трамваи. В 2023 году по линиям будут курсировать только современные трамваи «Витязь-Москва».

Алексей Шапошников, председатель Мосгордумы:

— Строительство дорог в Москве идет темпами, которые можно без преувеличения назвать беспрецедентными. За последние годы город ввел в эксплуатацию тысячи километров современных улиц, существенно обновил транспортную инфраструктуру и инженерные сооружения.

В ближайшей перспективе — еще более амбициозные планы по завершению важнейшего проекта хордовых магистралей, решению вопросов транспортного обслуживания новых территорий, модернизации, содержанию и строительству тоннелей, линий метро и дорожных развязок.

Рафик Загрутдинов, руководитель Департамента строительства Москвы:

— Строительство столичного метро — крупнейший проект в мировых масштабах. Метрополитен играет важнейшую роль для экономики Москвы, особенно в современных реалиях. Ежедневно столичная подземка перевозит 7–8 миллионов пассажиров, а в час пик — более 9 миллионов.

Михаил Блинкин, директор института экономики транспорта и транспортной политики:

— Десять лет назад примерно треть горожан не имели пешеходного доступа к метро. С тех пор ситуация сильно изменилась в лучшую сторону. Также в Москве реализован совершенно грандиозный проект по вводу железной дороги в транспортную систему города. Речь об МЦК. Это был дорогой, сложный проект: нужно было сделать полную перестройку железной дороги, по которой курсировали грузовые поезда, под современную пассажирскую транспортную систему, но оно стоило того. Когда запускали МЦК, была такая гипотеза, что народ привыкнет к нему через месяц, а то и полгода, но люди раскусили всю прелесть буквально с первой недели. И вот сейчас в развитие этого проекта создаются центральные диаметры. Важным вопросом была кардинальная перестройка наземных маршрутов. Вот я сам люблю ездить на автомобиле, но еще до пандемии отказался от него и на работу добирался на 144-м автобусе, просто потому что так быстрее. Сюда же, в перестройку наземного транспорта, я бы отнес обособление трамвайных путей. Кроме того, Москва уловила мировые тренды: в городе появились электронные сервисы. Полная революция произошла в таксомоторном сегменте. Ураганными темпами развивается каршеринг.

Султан Жанказиев, заведующий кафедрой «Организация и безопасность движения» московского автомобильно-дорожного института:

— Сейчас городской транспорт позиционируется как самый экологичный, самый быстрый — не удивляйтесь. Общественный транспорт уже перестал быть тихоходным. Если вы попробуете в столичный праймтайм проложить маршрут от точки «А» до точки «Б», то увидите, что быстрее общественного транспорта ничего нет.

Дальше для того, чтобы сломать стереотип о том, что собственный транспорт — всегда лучше, а общественный транспорт только для тех, кто не может позволить себе машину, делается все, чтобы в общественном транспорте были те же сервисы, а может, даже и больше, которые доступны в собственном или корпоративном транспорте. Например, кто знал, что Wi-Fi в автобусах станет бесплатным.

Илья Зотов, председатель общероссийского объединения пассажиров:

— Отмечу, что при Сергее Собянине Транспортный комплекс начал развиваться не в угоду какому-то отдельному виду транспорта, а сделан акцент на комплексном развитии транспортной системы. Строительство новых станций метро синхронизируется с появлением новых автобусных маршрутов. Появились магистральные маршруты, ночные автобусы, и все это позволяет человеку быть еще мобильнее и не особо задумываться, на каком виде транспорта передвигаться. Более того, пассажиры могут приобретать «Единый билет» и пользоваться услугами МЦД и МЦК, делать пересадки на метро и при этом не тратить лишние деньги.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С начала эксплуатации по МЦК проехали 500 миллионов пассажиров, в том числе более 84 миллионов уже в этом году. За последние 10 лет в парке наземного транспорта Москвы появились более 10 тысяч новых автобусов, 518 трамваев нового поколения, включая 380 трамваев «Витязь-Москва».

В 2018 году на всем наземном транспорте столицы ввели бестурникетную систему оплаты проезда. С тех пор пассажиры экономят в пути от 5 до 25 минут. В городе обустроены более 3100 остановок нового образца с USB-разъемами для подзарядки гаджетов.

Число легальных таксистов в Москве выросло до 53 тысяч. В прошлом году пользователи систем проката и такси совершали 1,1 миллиона поездок ежедневно. До 2010 года в Москве было 9 километров велодорожек, но уже в этом году велосипедистам стали доступны 895 километров дорожек с велополосами и выделенные полосы для движения общественного транспорта.

В 2020 году протяженность выделенных полос для движения маршрутных транспортных средств в Москве составило 371,87 километра. Всего — 67 полос. Благодаря платным парковкам на 20 процентов увеличилась скорость движения на дорогах столицы. Как один из эффектов — экстренные службы стали приезжать на место аварии в три раза быстрее.

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