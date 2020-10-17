Электробусы запустили на маршруте № 205 на западе Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Киевский вокзал Карта всех событий

Электробусы вышли на маршрут № 205 на западе столицы. Об этом в субботу, 17 октября, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

Отмечается, что также изменилась трасса маршрута. Теперь электробус начинает путь от совхоза «Заречье» до Киевского вокзала, проезжая через Можайское шоссе, Кутузовский проспект и набережную Тараса Шевченко.

Ранее стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии запуска на линию 500-го электробуса. Он напомнил, что первый электробус в столице был запущен два года назад. На тот момент все считали, что это фантастика.

Читайте также: Автобусный парк для электробусов построят в Красной Пахре