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Сергей Собянин поучаствовал в церемонии запуска на линию 500-го электробуса
Фото: Владимира Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин поучаствовал в церемонии запуска на линию 500-го электробуса

Кирилл Николаев

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии запуска на линию 500-го электробуса. Об этом в четверг, 8 октября, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Он напомнил, что первый электробус в столице был запущен два года назад. На тот момент все считали, что это фантастика.

— И вот она, реальность: 500 электробусов — самый большой парк среди европейских городов. Вопрос не в количестве — за количеством мы не гонимся, а в качестве, — заявил Сергей Собянин.

Мэр Москвы подчеркнул, что электробус очень удобен как для водителей, так и для пассажиров. Столичные власти будут наращивать объем поставок данного вида транспорта.

Как отметили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, 500-й электробус будет перевозить пассажиров по маршруту М4 от станции метро «Озерная» до метро «Октябрьская».

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