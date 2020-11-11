Гинцбург заявил, что вакцинация от COVID-19 может начаться в ближайшие недели

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Промежуточные результаты исследования вакцины от коронавируса «Спутник V», которые говорят о ее эффективности, позволят начать массовую вакцинацию уже в ближайшие недели. Об этом заявил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург, его слова публикуются в Twitter-аккаунте вакцины в среду, 11 ноября.

Ранее сообщалось, что эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» после третьей фазы испытаний, по предварительным данным, достигла 92 процентов.

— Начало массовой вакцинации населения Российской Федерации от коронавирусной инфекции — уже в течение ближайших недель, — сказал Александр Гинцбург.

Он отметил, что благодаря подключению новых производственных площадок вакцина станет доступна широким слоям населения. По слова главы Центра Гамалеи, вакцинация позволит преломить текущую ситуацию с коронавирусом в России, а после и во всем мире.

Ранее стало известно, что вакцину «Спутник V», которую разработал научный центр Гамалеи, начали отгружать в российские медучреждения.

Читайте также: Путин допустил начало массовой вакцинации россиян от COVID-19 в конце года