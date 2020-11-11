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Эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» достигла 92 процентов
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» достигла 92 процентов

Виктория Родимкина

Здоровье

Эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований препарата в России составила 92 процента. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте вакцины в среду, 11 ноября.

По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), оценка эффективности была проведена среди более 16 тысяч добровольцев через три недели после получения ими первой дозы вакцины или плацебо.

— В статистический анализ было включено 20 подтвержденных случаев заболевания. По распределению 20 подтвержденных случаев (выявленных в группе плацебо и в группе, получавшей вакцину) было определено, что эффективность «Спутник V» составила 92 процента, — уточнили в сообщении.

Кроме того, уточняется, что наблюдение за 10 тысячами вакцинированных волонтеров вне клинических испытаний подтвердили эффективность вакцины на уровне более 90 процентов.

Ранее стало известно, что Турция заинтересовалась в организации производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на мощностях турецких фармпроизводителей.

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