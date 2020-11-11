Турция заинтересовалась организацией производства вакцины «Спутник V»

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Турция выразила заинтересованность в организации производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на мощностях турецких фармпроизводителей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения России в среду, 11 ноября.

Во вторник, 10 ноября, прошли переговоры министров здравоохранения России и Турции Михаила Мурашко и Фахреттина Коджи. Турецкая сторона заявила, что заинтересована в организации производства вакцины после проведения токсикологических исследований, которые предусмотрены локальным законодательством.

Министр здравоохранения России в свою очередь заверил Коджи в готовности организации таких исследований в сертифицированной лаборатории, передает РИА Новости.

Российская и турецкая сторона договорились в ближайшее время приступить к реализации договоренностей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что произведенные Центром Гамалеи и центром «Вектор» вакцины от коронавируса эффективны и безопасны. Он обратил внимание, что привившиеся от инфекции люди не заболевают при контактах с зараженными. В худшем случае у них возникают симптомы «в самом легком виде».

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