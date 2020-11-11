Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Турция заинтересовалась организацией производства вакцины «Спутник V»
Фото: ru.freeimages.com

Турция заинтересовалась организацией производства вакцины «Спутник V»

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Турция выразила заинтересованность в организации производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на мощностях турецких фармпроизводителей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения России в среду, 11 ноября.

Во вторник, 10 ноября, прошли переговоры министров здравоохранения России и Турции Михаила Мурашко и Фахреттина Коджи. Турецкая сторона заявила, что заинтересована в организации производства вакцины после проведения токсикологических исследований, которые предусмотрены локальным законодательством.

Министр здравоохранения России в свою очередь заверил Коджи в готовности организации таких исследований в сертифицированной лаборатории, передает РИА Новости.

Российская и турецкая сторона договорились в ближайшее время приступить к реализации договоренностей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что произведенные Центром Гамалеи и центром «Вектор» вакцины от коронавируса эффективны и безопасны. Он обратил внимание, что привившиеся от инфекции люди не заболевают при контактах с зараженными. В худшем случае у них возникают симптомы «в самом легком виде».

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Первые итоги испытаний вакцины «Спутник V» появятся в ближайшее время

вакцинаТурциякоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Свободы без ответственности не бывает

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Эффективная система проверок

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Что означают перестановки в высших эшелонах власти

Михаил Бубнов
Михаил Бубнов

Нет места панике на рынке недвижимости

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Систему ОМС пора менять

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Желание жить нормально — это ненормально

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Позаботьтесь об усопшем молитвой и щедростью

Все мнения
О проекте